Haberler Web TV Irak'ta patlama anı böyle kaydedildi!

Irak'ta patlama anı böyle kaydedildi!

16.11.2019 00:59

Irak’ın başkenti Bağdat’ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı’nda bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi. Söz konusu patlamanın sesi başkentin birçok noktasından duyuldu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları