Irak'ta olaylar büyüyor! Gösterilerde ölü sayısı 63'e yükseldi 27.10.2019 00:13

Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerde yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde iki günde ölü sayısının 63'e yükseldiği bildirildi. Söz konusu gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu yaralı sayısının ise 2 bin 592'e çıktığı belirtildi.