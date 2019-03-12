Irak’ta iki yıldır süren kavga çatışmaya döndü! O anlar kamerada 12.03.2019 23:32

Irak’ın Basra şehrinde iki aşiret arasında iki yıldır süren kavga çatışmaya döndü. Basra Valisi Esat İdani yaptığı açıklamada, Basra'da bulunan tüm emniyet güçlerinin kasabaya gönderildiğini, çatışmaya katılanlar için gözaltı emrinin verildiğini belirtti.