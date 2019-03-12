Irak’ın Basra şehrinde iki aşiret arasında iki yıldır süren kavga çatışmaya döndü. Basra Valisi Esat İdani yaptığı açıklamada, Basra'da bulunan tüm emniyet güçlerinin kasabaya gönderildiğini, çatışmaya katılanlar için gözaltı emrinin verildiğini belirtti.
Irak’ta iki yıldır süren kavga çatışmaya döndü! O anlar kamerada12.03.2019 23:32
- Irak’ta iki yıldır süren kavga çatışmaya döndü! O anlar kamerada
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