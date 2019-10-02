Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda kan aktı! Ölü sayısı artıyor...

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ikinci gününde devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Irak yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerden dolayı ülkede sosyal medyaya başkent ve bazı vilayetlerde ise internete erişimi engellendi. Irak Savunma Bakanlığı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ikinci gününde devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Irak yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerden dolayı ülkede sosyal medyaya başkent ve bazı vilayetlerde ise internete erişimi engellendi. Irak Savunma Bakanlığı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.
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