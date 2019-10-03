Irak'ta iki gündür devam eden gösterilerde ölü sayısı 8'e yükseldi. Vasıt ve Zikar vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken, başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi. Önceki gün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin, hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesinde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Peki Irak'ta neler oluyor? Gazeteci Güngör Yavuz Aslan Irak'ta iki gündür devam eden gösterileri A Haber canlı yayınında anlattı.
Irak'ta göstericiler bazı hükümet binalarını ateşe verdi! Irak'ta neler oluyor? (Video)03.10.2019 00:49
- Irak'ta göstericiler bazı hükümet binalarını ateşe verdi! Irak'ta neler oluyor? (Video)
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