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Irak'ta bomba eğitimi alan 'Agit Irmak' kod adlı PKK'lı terörist İzmir'de yakalandı

19.02.2019 15:13

Diyarbakır'da jandarma tarafından, 2015'te terör örgütü PKK'ya katılıp Irak'ta bomba ve intihar saldırısı eğitimleri aldığı tespit edilen 'Agit Irmak' kod adlı terörist Ö.G., İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandı. Diyarbakır'a getirilen Ö.G., tutuklandı.


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