Irak'ta bomba eğitimi alan 'Agit Irmak' kod adlı PKK'lı terörist İzmir'de yakalandı

Diyarbakır'da jandarma tarafından, 2015'te terör örgütü PKK'ya katılıp Irak'ta bomba ve intihar saldırısı eğitimleri aldığı tespit edilen 'Agit Irmak' kod adlı terörist Ö.G., İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandı. Diyarbakır'a getirilen Ö.G., tutuklandı.
Irak'ta bomba eğitimi alan 'Agit Irmak' kod adlı PKK'lı terörist İzmir'de yakalandı19.02.2019 15:13
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