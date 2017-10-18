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Iraklı askerler sözde 'Kürdistan' bayrağını indirdi

17 Ekim 2017, Salı
Kerkük İl Meclisi'ndeki 'sözde Kürdistan' bayrağı Iraklı askerler tarafından indirildi. O anlar kameralara böyle yansıdı...
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

el atına binen çabuk iner ırak kürt yönetimini lağvetsin biitsin

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cevapla 17.10.2017 09:06
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