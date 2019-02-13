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Irak'ın kuzeyine operasyon | Mühimmatı bırakıp kaçtılar!

13.02.2019 13:09

Hakurk bölgesindeki operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlerin, barındıkları sığınakta el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda mühimmatı bırakıp kaçtığı belirlendi.


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