Haberler Web TV Irak'ın kuzeyine hava harekâtı

Irak'ın kuzeyine hava harekâtı

08.04.2019 13:27

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları