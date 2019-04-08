Irak'ın kuzeyine hava harekâtı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyine hava harekâtı08.04.2019 13:27
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