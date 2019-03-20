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Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında terör hedefleri imha edildi

20.03.2019 12:22

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a düzenlenen hava harekatında terör örgütünce silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.


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