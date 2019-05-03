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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

03.05.2019 11:31

Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK hedefleri imha edildi.


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