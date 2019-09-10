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Irak’ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde platform çökmesi sonucu 31 kişi öldü 100'den fazla kişi yaralandı (Video)

10.09.2019 17:07

Son dakika haberine göre Irak’ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtiliyor.


Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela'daki Aşure Günü etkinliği kapsamında düzenlenen "Tuveriç Koşusu" sırasında izdiham yaşandığını belirtti.

Bedir, izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u ağır 100 kişinin yaralandığını aktardı.

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