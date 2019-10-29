Irak'ın Kerbela kentinde kanlı gece: En az 20 ölü, 865 yaralı 29.10.2019 10:42

Son dakika haberi... Irak'ın Kerbela kentinde dün gece düzenlenen gösterilerde polis protestoculara ateş açtı. Polisin açtığı ateş sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirdi, 865 kişi yaralandı.

Irak'ın Kerbela kentinde dün gece düzenlenen gösterilerde polis protestoculara ateş açtı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre polisin açtığı ateş sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirdi, 865 kişi yaralandı.

Parlamento'ya bağlı Irak İnsan Hakları Komiserliğinin yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela'da kalabalığın dağılması için güvenlik güçlerinin otomatik silahlarla ateş açtığı kaydedildi.



Süren hükümet karşıtı gösterilerden dolayı Kerbela'da 00.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildiği duyuruldu.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.



Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.