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Irak'a hava harekatı! Terör merkezleri imha edildi

21.03.2019 12:45

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a yönelik hava harekatlarında silah mevzisi ve mühimmat depoları imha edildi.


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