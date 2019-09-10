Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde facia! Aşure Günü etkinliğinde platform çökmesi sonucu 31 kişi öldü 100'den fazla kişi yaralandı.
Irak Kerbela'daki Aşure Günü etkinliğinde facia! 31 ölü 100'den fazla yaralı (VİDEO)10.09.2019 17:34
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