Haberler Web TV Irak Kerbela'daki Aşure Günü etkinliğinde facia! 31 ölü 100'den fazla yaralı (VİDEO)

Irak Kerbela'daki Aşure Günü etkinliğinde facia! 31 ölü 100'den fazla yaralı (VİDEO)

10.09.2019 17:34

Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde facia! Aşure Günü etkinliğinde platform çökmesi sonucu 31 kişi öldü 100'den fazla kişi yaralandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları