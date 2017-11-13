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İTÜ'de öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Irak'ta yaşanan 7.3 büyüklüğündeki depremi A Haber'e değerlendirdi. Ercan, depremin Türkiye üzerindeki olası etkilerine de değindi.
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