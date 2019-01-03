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Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Ankara'da

03 Ocak 2019, Perşembe

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Salih, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.


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