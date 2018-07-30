İyi Parti'de Akşener'in olağanüstü kurultay kararı alıp aday olmayacağım dedikten sonra dönüş sinyali vermesiyle birlikte parti içi iyice karıştı. Akşener'in 12 Ağustos'taki kurultayda parti içerisinde temizlik yapacağı iddia edilirken Koray Aydın'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "Liderimiz Devlet Bahçeli" açıklamasının gaf değil, bilinçli olarak söylendiği iddia edildi.
İP'te bomba iddia: Koray Aydın Bahçeli sözünü bilerek mi söyledi?29 Temmuz 2018, Pazar
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