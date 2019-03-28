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İntihara kalkışan ikizini kurtarmak isterken boğuldu

28.03.2019 22:24

Samsun'a, denize atlayarak intihara kalkışan bedensel engelli Murat Ü. (28) ile onu kurtarmak için peşinden atlayan ikiz kardeşi Yunus Ü. (28) dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. Yunus Ü. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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