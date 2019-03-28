İntihara kalkışan ikizini kurtarmak isterken boğuldu

Samsun'a, denize atlayarak intihara kalkışan bedensel engelli Murat Ü. (28) ile onu kurtarmak için peşinden atlayan ikiz kardeşi Yunus Ü. (28) dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. Yunus Ü. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İntihara kalkışan ikizini kurtarmak isterken boğuldu28.03.2019 22:24
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