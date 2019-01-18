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Interpol'ün takibindeydi! Kahramanmaraş'ta ele geçirildi

18 Ocak 2019, Cuma

Interpol tarafından bir suçla ilgili aranan lüks otomobil, Kahramanmaraş'ta sahte evrak ve plaka ile 'ikiz' yapılmış olarak ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


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