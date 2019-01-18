Interpol'ün takibindeydi! Kahramanmaraş'ta ele geçirildi 18 Ocak 2019, Cuma

Interpol tarafından bir suçla ilgili aranan lüks otomobil, Kahramanmaraş'ta sahte evrak ve plaka ile 'ikiz' yapılmış olarak ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.