Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintide büyük şüphe! 04.07.2019 13:27

WhatsApp fotoğraf neden inmiyor? Global çapta yaşanmış olan problem sebebiyle WhatsApp ve facebook'ta yaşanmış olan probleminin nedeni merak ediliyor. Kullanıcılar WhatsApp fotoğraf indirme sorununun ne vakit çözüleceğini araştırmaya başladı. Bu bağlamda Ulaştırma ve Altyapı Bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintilerin bu şirketlerin veri paylaşımına ilişkin soruları akıllara getirdiğini belirterek, "vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve ulusal uygulamaların önemi bir defa daha ortaya çıktı." ifadesini kullandı. Sosyal medya devi Facebook'a, kullanıcı verilerini Amazon, Apple ve Microsoft gibi yüzlerce şirketle paylaştığı gerekçesiyle cezai soruşturma açılmıştı. Peki Whatsapp'ta fotoğraf neden inmiyor? Whatsapp ne vakit düzelecek çöktü mü?

Whatsapp fotoğraf neden inmiyor? Whatsapp ne zaman düzelecek çöktü mü? Instagram, Facebook'taki kesintide büyük şüphe! WhatsApp fotoğraf neden inmiyor? Uzun süredir devam eden WhatsApp sorunu giderilmeye çalışıyor. Bakanlık konuyla ilgili açıklama yaparken, kullanıcılar araştırma yapmaya başladı. Ne zaman düzelecek? Sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte WhatsApp fotoğraf neden inmiyor? Detaylar haberimizde... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintilerin bu şirketlerin veri paylaşımına ilişkin soruları akıllara getirdiğini belirterek, "Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintide büyük şüphe



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintilerin bu şirketlerin veri paylaşımına ilişkin soruları akıllara getirdiğini belirterek, "Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı." ifadesini kullandı.



Sayan, Twitter hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu. Yerli ve milli uygulamaların önemine dikkati çeken Sayan, şunları kaydetti: "Instagram, WhatsApp ve Facebook servislerindeki kesintiler, bu 3 şirketin hangi verileri birbiriyle ve başka kimlerle paylaştığı sorusunu akıllara getiriyor. Şeffaf bir şekilde sorunun kaynağını açıklamalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı. WhatsApp'tan resim yollayamayanlar için iyi ki yerli alternatiflerimiz var."

VERİ PAYLAŞIMI OLAYI

Sosyal medya devi Facebook'a, kullanıcı verilerini Amazon, Apple ve Microsoft gibi yüzlerce şirketle paylaştığı gerekçesiyle cezai soruşturma açılmıştı. Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili ABD Kongresi'nde ifade vermişti.

WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram'a erişmekte zorluk yaşadığını aktardı. Çok sayıda kullanıcı Twitter üzerinde uygulamalara erişemediğini, hikaye paylaşamadığını bildiriyor. Sorunun yoğun olduğu ülkeleri aşağıdaki harita üzerinde görebilirsiniz. Sorunun ne zaman düzeltileceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram, Facebook ve Whatsapp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Türkiye'de de birçok kullanıcının hesaplarına erişim sağlayamadığı kaydedilirken, Instagram ve Facebook'un yanı sıra WhatsApp'ta da benzer bir problem yaşandığı belirtiliyor.

WHATSAPP NEDİR?

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile mesajlaşma uygulamaları da artmaya başladı. Bunlardan WhatsApp öyle tuttu ki şu anda geçtiğimiz yıllarda bir çok ülkede en çok indirilen iPhone ve Android uygulaması oldu. WhatsApp eski Yahoo! çalışanı olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuş. 2014'ün başlarına geldiğimizde WhatsApp 19 milyar dolar karşılığında Facebook'a satıldı.

WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

WHATSAPP NASIL KULLANILIR?

Telefonunuza uygulamayı App Store'den yükleyin. (Android telefon kullanıyorsanız Google Play'e girin) App Store'u açın ve sağ altta yer alan büyüteç işaretine tıklayın. Üstte gelen kutuya WhatsApp yazın ve gelen uygulama penceresinde FREE yazan yeri tıklayıp telefonunuza indirin.

Uygulamayı bulun ve açın. Kayıt olurken sizdene GSM telefonu numaranız soracak, girin ve sonra numaranıza SMS ile gelen kodu girerek hattınızı doğrulayın. Cep telefonu rehberinizde bulunan kişileri WhatsApp tarayarak, uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı listeleyecek. Listelenen arkadaşlarınızla anlık olarak artık sohbet edebilirsiniz.

Birden çok arkadaşınızla birlikte grup sohbeti yapabilir yada fotoğraf, video, müzik vb. gönderebilirsini