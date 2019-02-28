Bugün 28 Şubat Postmodern darbenin 22.yılı. 24 Kasım 2007'de düzenlenen Öğretmenler Günü temalı kompozisyon yarışmasında "Bir Öğretmen Olmalı" başlıklı yazısıyla birinciliği kazanan Kozan İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Tevhide Kütük ödülünü almak için kürsüye çıktı. Ama başörtülü olunca, Kaymakam ve Komutan Tevhide Kütük'ü indirdi ve Tevhide ağlayarak salonu terk etti. O dönemde genç kıza en büyük destek Başkan Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan o dönem Tevhide'yi arayıp ''Üzülme, başörtüsü sorununu bitireceğim'' dedi ve bitirdi. İşte 28 Şubat'ın kara izlerini taşıyan o görüntüler...
İnsanlık bu ayıbı unutmadı! Birincilik ödülünü başörtülü diye alamadı28.02.2019 10:36
- Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil baraja düştü: 2 ölü, 3 yaralı
- Son dakika: Maden Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de
- Dolar son dakika! 28 Şubat euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kuru
- Tarihi zirve sonrası Trump'tan önemli açıklamalar
- İnsanlık bu ayıbı unutmadı! Birincilik ödülünü başörtülü diye alamadı
- Tarihi görüşme sonrası ABD'den açıklama: Kim ve Trump anlaşamadı
- Üzerinden 22 yıl geçti! 28 Şubat darbesinde neler oldu?
- İşte 28 Şubat süreci ve FETÖ ilişkisini anlatan o video
- 28 Şubat'a giden süreçte neler yaşandı?
- Ağrı ve Elazığ'da okullara kar tatili
- Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama
- Bakanlık açıkladı! 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği verilecek
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.