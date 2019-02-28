Haberler Web TV İnsanlık bu ayıbı unutmadı! Birincilik ödülünü başörtülü diye alamadı

İnsanlık bu ayıbı unutmadı! Birincilik ödülünü başörtülü diye alamadı

28.02.2019 10:36

Bugün 28 Şubat Postmodern darbenin 22.yılı. 24 Kasım 2007'de düzenlenen Öğretmenler Günü temalı kompozisyon yarışmasında "Bir Öğretmen Olmalı" başlıklı yazısıyla birinciliği kazanan Kozan İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Tevhide Kütük ödülünü almak için kürsüye çıktı. Ama başörtülü olunca, Kaymakam ve Komutan Tevhide Kütük'ü indirdi ve Tevhide ağlayarak salonu terk etti. O dönemde genç kıza en büyük destek Başkan Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan o dönem Tevhide'yi arayıp ''Üzülme, başörtüsü sorununu bitireceğim'' dedi ve bitirdi. İşte 28 Şubat'ın kara izlerini taşıyan o görüntüler...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları