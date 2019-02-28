İnsanlık bu ayıbı unutmadı! Birincilik ödülünü başörtülü diye alamadı 28.02.2019 10:36

Bugün 28 Şubat Postmodern darbenin 22.yılı. 24 Kasım 2007'de düzenlenen Öğretmenler Günü temalı kompozisyon yarışmasında "Bir Öğretmen Olmalı" başlıklı yazısıyla birinciliği kazanan Kozan İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Tevhide Kütük ödülünü almak için kürsüye çıktı. Ama başörtülü olunca, Kaymakam ve Komutan Tevhide Kütük'ü indirdi ve Tevhide ağlayarak salonu terk etti. O dönemde genç kıza en büyük destek Başkan Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan o dönem Tevhide'yi arayıp ''Üzülme, başörtüsü sorununu bitireceğim'' dedi ve bitirdi. İşte 28 Şubat'ın kara izlerini taşıyan o görüntüler...