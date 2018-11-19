Haberler Web TV İnsan eliyle yazılan kıyamet senaryoları!

İnsan eliyle yazılan kıyamet senaryoları!

19 Kasım 2018, Pazartesi

A Haber'de yayınlanan Unutma programında gündeme önemli bir görüntü getirildi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yıllar önce ABD'de çekilmiş görüntülerinde Hamambaşı ile gerçekleştirdiği konuşma, dünyanın geldiği noktayı gözler önüne serdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları