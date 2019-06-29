İnşaat bekçisi ayı ile top oynadı! O anlar kamerada 29.06.2019 14:08

Sarıkamış'ta kent merkezinde insanlarla iç içe yaşayan boz ayılar, özellikle inşaat bekçilerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. İlçede bir şantiyede her sabah erken saatlerde gelen boz ayı, yemek çadırına girerek karnını doyurmaya çalışmıştı. Ayıyı bölgeden uzaklaştırmak isteyen inşaat bekçisi her türlü çabayı göstermişti.

Bekçi şantiyede top oynadığı sırada aynı ayı tekrar oraya geldi. Şantiye bekçisi Mustafa Serhat Nar, topu gelen ayıya attı ve ayı topu görünce hemen topa gelerek bekçi ile top oynamaya başladı o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Daha sonra sevimli boz ayı topu alarak bekçiden uzaklaşmaya başlayınca bekçi "ulan topu getir, topu götürme" diye dert yandı. Bekçi ile ayının diyaloğu izleyenleri güldürdü. Ayı ile bekçinin top oynama mücadelesi anbean kameraya kaydedildi.

Bir süre sonra sevimli boz ayı topu alarak bölgeden uzaklaştı.