İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'dan "Çankırılı mısınız?" sorusuna cevap (Video) 24.07.2019 19:10

Boris Johnson'ın Türkiye ziyaretinde kendisine gazetecilerin yönelttiği "Çankırılı mısınız" sorusuna yanıtı, İngiltere başbakanı seçilmesiyle yeniden gündem oldu. İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı olduktan sonra Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünde yaşayan hemşehrileri büyük sevinç yaşadı. Hemşehrileri Boris Johnson'ı köylerine davet edip köylerinde ağırlamak istadiklerini ifade etti.