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İngiltere’de kurye girdiği evdeki Çinli kadınları ölümüne darp etti! O anlar kamerada

04.09.2019 23:27

İngiltere’de bir kurye, kapısını çaldığı eve girerek içerisinde bulunan Çinli bir aileyi darp etti. 3 kadına acımasızca saldıran kuryenin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, polis soruşturma başlattı.


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