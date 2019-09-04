İngiltere’de bir kurye, kapısını çaldığı eve girerek içerisinde bulunan Çinli bir aileyi darp etti. 3 kadına acımasızca saldıran kuryenin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, polis soruşturma başlattı.
İngiltere’de kurye girdiği evdeki Çinli kadınları ölümüne darp etti! O anlar kamerada04.09.2019 23:27
- İngiltere’de kurye girdiği evdeki Çinli kadınları ölümüne darp etti! O anlar kamerada
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