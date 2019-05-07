Haberler Web TV İngiltere'de havaalanı yakınında yangın!

İngiltere'de havaalanı yakınında yangın!

07.05.2019 19:01

İngiltere'de Sywell Havaalanı'nın bitişiğinde bulunan büyük bir depoda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları