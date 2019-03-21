İngiltere Birmingham'daki 4 camiye dün gece balyozla saldırı düzenlendi. Gerçekleşen saldırıda camilerin camları kırıldı. Terörle mücadele ekipleri birbirine bağlı olduğunu ifade etti. Saldırganların yakalanmaları için çalışma başlatıldı.
İngiltere'de 4 camiye saldırı düzenlendi!21.03.2019 14:01
- İngiltere'de camilere balyozlu saldırı!
- İngiltere'de 4 camiye saldırı düzenlendi!
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