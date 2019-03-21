İngiltere'de 4 camiye balyozlu saldırı 21.03.2019 15:29

Yeni Zelanda'daki cami katliamından sonra üst üste camileri hedef alan saldırılar devam ediyor. İngiltere'nin Birmingham kentinde, 4 camiye dün gece balyozla saldırı düzenlendi. Gerçekleşen saldırıda camilerin camları kırıldı. Terörle mücadele ekipleri saldırıların birbirine bağlı olduğunu ifade etti. Saldırganların yakalanmaları için çalışma başlatıldı.