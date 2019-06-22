İngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Protestocuya bakan müdahale etti 22.06.2019 09:46

İngiltere’de kadın bir protestocuya şiddet uygulayan Muhafazakar Partili Bakan Mark Field'in görüntüleri, demokratik özgürlükleriyle övünen ülkede tepkilere neden oldu. Protestocunun boğazını sıkan Field, kendini "Kadın silahlı olabilirdi." diyerek savundu.

Londra'da, Maliye Bakanı Philip Hammond'ın düzenlediği yıllık Mansion House toplantısına, Muhafazakar Partili Bakan Mark Field'ın bir kadına saldırdığı anlar damga vurdu.

İklim değişikliğini protesto etmek için salonda bulunan bir Greenpeace aktivisti, Asya ve Pasifik'ten sorumlu devlet bakanı Mark Field tarafından fark edildi.

PROTESTOCUNUN BOĞAZINI SIKTI

Kamera kayıtlarının alındığının farkında olmayan Field, önce sandalyesinden kalkarak kadın protestoculardan birini sütunlardan birine doğru fırlattı. Kadının boğazına sarılan Field, daha sonra kadını ensesinden tutarak yaka paça dışarı sürükledi.

Salonda bulunanların Field'e herhangi bir uyarıda bulunmaması ise gözden kaçmadı.

KENDİNİ 'KADIN SİLAHLI OLABİLİRDİ' DİYE SAVUNDU

Polis güçleri ise olaya, kadın dışarı atıldıktan sonra dahil oldu. Polis, "Eylemciler iş birliği yaptılar ve mekanı terk ettiler. Gözaltı işlemi yapılmadı" denildi.

ÖZÜR DİLEDİ

Field'ın protestocuya şiddet uyguladığı anlarsa sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gördüğü tepkiler sonrasında açıklama yapan Field, "İçgüdüsel hareket ettim. Güvenlik görevlisi yoktu ve bir anlığına gerçekten kadının silahlı olabileceğinden endişe ettim. Yaşananlar nedeniyle pişmanım. Koşulsuz özür diliyorum" diye konuştu.

Olayın ardından muhalefet milletvekilleri, Field'ın istifa etmesi ya da görevden alınması çağrısında bulunurken, politikacı hakkında soruşturma başlatıldı.

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