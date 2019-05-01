İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson görevden alındı

İngiltere Savunma Bakanı Williamson, Huawei'ye bilgi sızdırdığı iddiasıyla görevinden alındı. Haber ile ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınında muhabir Alpaslan Düven anlattı.
İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson görevden alındı01.05.2019 21:14
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