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İngiltere Parlamentosu Brexit oylamasını reddetti

15 Ocak 2019, Salı

İngiliz Parlamentosu Brexit oylamasını 202'ye karşı 432 oyla reddetti. Oylama Başbakan Theresa May için büyük hezimetle sonuçlandı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi Lider Jeremy Corbyn ise parlamentoda vekiliere oylama öncesi son kez seslenerek, "Bu anlaşmanın bu gece reddedilmesinin en iyi sonucu bir genel seçim olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


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