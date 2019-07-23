İngiliz yarış atı Çağrıbey'i çalıp, kesenler her yerde aranıyor 23.07.2019 16:53

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir çiftlikten çalınan İngiliz yarış atı Çağrıbey'i ormanlık alanda etleri için keserek öldüren şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Polis, bölgedeki çiftlik evleri ile villaların kamera görüntülerini mercek altına alırken, atı şimdiki sahiplerine hediye eden Göksel Bozdağ, "Herkesin sevdiği asil bir at olan Çağrıbey, canice öldürülmeyi hak etmedi. Bu bizi çok üzdü" dedi.