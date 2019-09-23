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İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası! 12 uçak Dalaman Havalimanı'na geldi

23.09.2019 23:33

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi.


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