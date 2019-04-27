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İngiliz şarkıcı Katie Price, İstanbul’a estetik operasyonu geçirdi! Katie Price, Beykoz'da özel villa tuttu

27.04.2019 13:00

İngiliz şarkıcı Katie Price, estetik tutkusunu İstanbul’a taşıdı... Ameliyatlar tamamlandıktan sonra Beykoz yakınlarında kiraladığı lüks villada dinlenecek olan Katie için 5 yıldızlı bir Türk aşçı da transfer edildi.


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