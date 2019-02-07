İngiliz medyasından flaş iddia: İstanbul'da gizli deprem oldu

İngiliz gazetesinde yer alan habere göre İstanbul'da gizli deprem olduğu iddia edildi. Gazete İstanbul'da 5,8'lik depremin yaşandığını yazdı. Uzman isim Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy bu iddiayla ilgili A Haber canlı yayının konuştu. Ersoy, "İstanbul'da gizli bir deprem yaşandı mı?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.
İngiliz medyasından flaş iddia: İstanbul'da gizli deprem oldu07 Şubat 2019, Perşembe
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