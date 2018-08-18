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İngiliz medyasından Ajan Brunson iddiası!

18 Ağustos 2018, Cumartesi

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinden ABD'li ajan Brunson hakkında flaş bir iddia geldi. İngiliz gazetesi, Trump'ın Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlığı, 8 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerinde evanjeliklerin daha fazla oyunu almak için kullandığını iddia etti.

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