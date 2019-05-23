Haberler Web TV İngiliz basınından, Başbakan May istifa edecek iddiası

İngiliz basınından, Başbakan May istifa edecek iddiası

23.05.2019 10:04

İngiliz basını İngiltere Başbakanı May'in istifa etmesinin beklendiğini yazdı. Bulvar gazeteleri 'arka koltuktaki gözyaşları' manşetleriyle çıktı.


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