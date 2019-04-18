Financial Times gazetesi, Türkiye'nin net rezervlerinin Merkez Bankası'nın açıkladığının aksine 28.1 milyar dolar değil, 16 milyar dolar olduğunu iddia ederek yeni bir algı operasyonuna imza attı. İsmini vermek istemeyen bir Merkez Bankası yetkilisi bu algı operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yetkili, Merkez Bankası'nın altın dahil brüt rezervleri dikkate aldıgını ve bu rezervlerin şu an 97-98 milyar dolar oldugunu ayrıca bunların hepsinin kullanılabilir oldugunu ifade etti. Ayrıca yetkili Merkez Bankası'nın rezervlerinde ufak dalgalanmalar olabileceğini ancak orta ve uzun vadede Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir artış trendi olduğunu ifade etti. Merkez Bankası'nın döviz rezerviyle ilgili herhangi kaygı verici bir durumu olmadığını ifade eden yetkili Financial Times gibi uluslararası kuruluşların yapmış olduğu haberlerin kötü niyetli olduğunun altını çizdi.
İngiliz basınından Türk ekonomisine saldırı! Financial Times'tan algı operasyonu18.04.2019 13:58
- THY'nin "Yabancı kabin memurları" üniformalarını giydi
- Kadınların ölümüne dövüşü! Saç çekmek, ısırmak, tırmalamak serbest
- İmamoğlu'nun mazbata alması sonrası Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler...
- YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'tan 'üniversite sınavı' açıklaması
- İngiliz basınından Türk ekonomisine saldırı! Financial Times'tan algı operasyonu
- YSK, AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itirazını görüşmek üzere toplandı
- Müge Anlı canlı yayınında Konya'da işlenen cinayet hakkında şok gelişme! 18 Nisan Müge Anlı son bölüm izle
- Sözcü gazetesi davasında Burak Akbay için kırmızı bülten! İşte Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya istenen ceza
- Başkan Erdoğan: YSK noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir! Niye rahatsız oluyorsunuz?
- 'Çingene Ümit' ve suç örgütüne operasyon: 50 gözaltı
- Başkan Erdoğan'dan Financial Times'a tepki: Ne yaparsanız yapın Türkiye dimdik ayaktadır
- Başkan Erdoğan: Yapılacak zulümlere seyirci olmayız
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.