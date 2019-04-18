İngiliz basınından Türk ekonomisine saldırı! Financial Times'tan algı operasyonu 18.04.2019 13:58

Financial Times gazetesi, Türkiye'nin net rezervlerinin Merkez Bankası'nın açıkladığının aksine 28.1 milyar dolar değil, 16 milyar dolar olduğunu iddia ederek yeni bir algı operasyonuna imza attı. İsmini vermek istemeyen bir Merkez Bankası yetkilisi bu algı operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yetkili, Merkez Bankası'nın altın dahil brüt rezervleri dikkate aldıgını ve bu rezervlerin şu an 97-98 milyar dolar oldugunu ayrıca bunların hepsinin kullanılabilir oldugunu ifade etti. Ayrıca yetkili Merkez Bankası'nın rezervlerinde ufak dalgalanmalar olabileceğini ancak orta ve uzun vadede Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir artış trendi olduğunu ifade etti. Merkez Bankası'nın döviz rezerviyle ilgili herhangi kaygı verici bir durumu olmadığını ifade eden yetkili Financial Times gibi uluslararası kuruluşların yapmış olduğu haberlerin kötü niyetli olduğunun altını çizdi.