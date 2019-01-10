İngiliz Bankası açıkladı! 2030'da Türkiye dünyanın en iyi 5. ekonomisi

İngiliz Bankası yeni uzun vadeli tahminlerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan tahminlerde 2030 yılında dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasında Türkiye 5. sırada bulunuyor.
İngiliz Bankası açıkladı! 2030'da Türkiye dünyanın en iyi 5. ekonomisi10 Ocak 2019, Perşembe
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