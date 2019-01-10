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İngiliz Bankası açıkladı! 2030'da Türkiye dünyanın en iyi 5. ekonomisi

10 Ocak 2019, Perşembe

İngiliz Bankası yeni uzun vadeli tahminlerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan tahminlerde 2030 yılında dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasında Türkiye 5. sırada bulunuyor.


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