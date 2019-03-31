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İngiliz ajansı Reuters'tan yerel seçimler için algı operasyonu! Erdoğan düşmanlığını gizlemedi

31.03.2019 13:44

Türkiye'deki her seçim öncesi provokasyon yapan İngiliz ajansı Reuters, 31 Mart yerel seçimlerinin başlamasının ardından skandal bir habere imza attı. Haberde "Türkler, Erdoğan’ın büyük şehirleri kaybedebileceği öngörülen yerel seçimlerde oy kullanmaya başladı" başlığını kullanılarak algı operasyonuna imza atıldı.


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