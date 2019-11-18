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İngiliz Ajan Le Mesurier'in eşi ne saklıyor? "Hayatımda ilk kez uyku ilacı kullanıyorum"

18.11.2019 22:28

İstanbul Beyoğlu’nda ölü olarak bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in İsveç asıllı eşi Emma Hedvig Christina Winberg’in ifadesi A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de irdelendi. Emma Hedvig Christina Winberg’in "Hayatımda ilk kez uyku ilacı kullanıyorum" ifadesi ve olay gecesi neler yaşandığına detaylar için tıklayınız...


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