Yol Durumu

İnegöl'de zincirleme kaza: 1 ölü, 30 yaralı

17 Ağustos 2018, Cuma

Bursa-Ankara karayolunda, aralarında 2 yolcu otobüsünün de bulunduğu 31 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

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