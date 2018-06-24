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İnce'nin medyaya tehdidi: Canlı yayında yargılanacaksınız

23 Haziran 2018, Cumartesi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitingini yayınlamayan kanalları "İktidara gelince yargılayacağız." diyerek tehdit etti.

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