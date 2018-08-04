İNCE'ciler Bay Kemal'i bu videoyla vuruyor

CHP içerisindeki kurultay tartışmaları sürüyor. Parti içerisindeki çekişmeler kurultay için yeterli delege imza sayısı toplanmadığı yönünde kamuoyunun gündemine yansıyor.
İNCE'ciler Bay Kemal'i bu videoyla vuruyor04 Ağustos 2018, Cumartesi
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