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İNCE'ciler Bay Kemal'i bu videoyla vuruyor

04 Ağustos 2018, Cumartesi

CHP içerisindeki kurultay tartışmaları sürüyor. Parti içerisindeki çekişmeler kurultay için yeterli delege imza sayısı toplanmadığı yönünde kamuoyunun gündemine yansıyor.

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