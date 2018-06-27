İnce ve Akşener kaçırıldı yalanı sosyal medyada böyle yayıldı

24 Haziran akşamı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı zaferini ilan etmesiyle birlikte sosyal medyada hızla "İnce nerede?", "kaçırıldı", "Albaylar başına silah dayadı", "Meral Akşener de kaçırıldı" yalanları dolaşıma sokuldu. İlk başta "şizofrenik" gibi gelen mesajlar aslında 24 Haziran gecesi büyük ve kanlı bir provokasyonun tertiplendiğinin işaretlerini taşıyordu
İnce ve Akşener kaçırıldı yalanı sosyal medyada böyle yayıldı26 Haziran 2018, Salı
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