İnce Doğu görevinden kaçtı mı? 19 Haziran 2018, Salı

A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Muharrem İnce'nin Doğu görevinden kaçtığı belgeler ortaya çıktı. Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi Nazif Karaman ve Abdurrahman Şimşek'in açıkladığı belgelere göre İnce'nin Doğu'ya gitmemek için görevinden istifa ettiği ortaya çıktı.