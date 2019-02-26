Haberler Web TV İnan Kıraç'ı dolandıran dolandırıcı Gilbert Chikli'nin izine TAKVİM ulaştı!

İnan Kıraç'ı dolandıran dolandırıcı Gilbert Chikli'nin izine TAKVİM ulaştı!

26.02.2019 13:14

Gilbert Chikli, Fransız bakan Drian'ın maskesini taktı. 150 zengini dolandırdı. Mağdurlar arasında İnan Kıraç da vardı. Azılı hırsız Ukrayna'da yakalandı. Uçakla İsrail'e kaçırıldı. Tel Aviv'de 3 milyon dolarlık villada yaşadığı ortaya çıktı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları