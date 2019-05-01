FNSS Savunma Sistemleri ile Endonezya'nın devlet savunma sanayi kuruluşu PT Pindat arasında, Endonezya Kara Kuvvetleri için Kaplan MT (Harimau) Orta Ağırlık Sınıfı Tank Seri Üretimi Uzun Dönemli İş Birliği Sözleşmesi imzalandı. Anlaşma 18 tankın 2 yıl içerisinde üretimini kapsıyor.
İmzalar atıldı! FNSS Endonezya'ya tank üretecek01.05.2019 11:03
- İmzalar atıldı! FNSS Endonezya'ya tank üretecek
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