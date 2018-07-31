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İmza süresi doldu, Muharrem İnce yine sessiz!

30 Temmuz 2018, Pazartesi

CHP'de kurultay krizi sürüyor. İmza savaşlarıyla sallanan partide süre doldu, gözler özellikle Muharrem İnce olmak üzere muhaliflere çevrildi. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi Muharrem İnce'den yine herhangi bir açıklama gelmemsi dikkat çekti.

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